Среднедушевые доходы в Томской области в 2022 году выросли на 12,2 процента

Фото: Алексей Булатов / Алёна Голева

Среднедушевые доходы граждан в Томской области за период с января по сентябрь 2022 года составили 33 452,6 рубля в месяц, сообщил Томскстат. По сравнению с 2021 годом рост доходов произошел на 12,2%.

Формула расчета среднедушевого дохода учитывает также и граждан, не имеющих дохода — например, несовершеннолетних детей и находящихся на иждивении.

Среднемесячная номинальная заработная плата, которая рассчитывается без учета инфляции, составила 54 518,1 рубля за тот же период. Рост составил 10%.

Средний размер пенсий в Томской области превысил 20 тысяч рублей и составил 20170,9 рубля. По сравнению с 2021 годом пенсии выросли на 16,9%.

Добавляется, что количество пенсионеров в Томской области за год сократилось на 0,9% и составило на 1 октября 289,8 тысячи человек.

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