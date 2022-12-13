Житель Томска отдал телефонным мошенникам 2,4 млн рублей за три дня

Фото: Светлана Маковеева / Анастасия Осипова

В Томске местный житель за несколько операций перевел мошенникам 2,4 миллиона рублей, взятые в кредит, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

Мужчина 1983 года рождения рассказал полиции Ленинского района Томска, что получил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником банка. Тот сообщил, что на имя потерпевшего оформлен кредит, и убедил его установить приложение для отслеживания операций.

Далее томич по указаниям мошенников оформил кредит через онлайн-форму и в течение трех дней несколько раз приходил в отделение банка, снимая деньги и затем переводя их через банкомат на неизвестные счета. Так гражданин лишился 2,4 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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