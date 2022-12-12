Жительницу Томска мошенники вынудили перевести им 144 тысячи рублей

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Жительница Томска 1984 года рождения подала заявление полицию по факту хищении денежных средств. Томичка поверила словам мошенников и перевела на "безопасные счета" 144 тысячи рублей, об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

"Женщине позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и сообщил, что мошенники получили доступ к ее личным данным и пытаются оформить кредит", - говорится в сообщении.

Кроме того, неизвестный сказал, что женщине необходимо взять кредит и перевести деньги на тот счет, который он назовет. Спустя день с томичкой вновь связались и рекомендовали повторить операцию. Потерпевшая оформила кредитные карты, сняла с них деньги и перевела на "безопасные счета". Общая сумма похищенных средств составила 144 тысячи рублей.

В отношении неустановленного звонящего завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".

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