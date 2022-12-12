Дочка «Транснефти» повышает надежность производственной инфраструктуры

На Анжеро-Судженской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) в Кемеровской области завершено техническое перевооружение двух резервуаров вертикальных стальных с понтоном (РВСП). В настоящее время емкости совокупным номинальным объёмом 40 тыс. куб.м. введены в эксплуатацию.

В результате комплекса выполненных работ нормативный срок эксплуатации РВСП продлен на восемь лет.

Резервуары предназначены для выполнения технологических операций с нефтью. Работы по модернизации проводились в рамках программы технического перевооружения и реконструкции объектов предприятия в течение семи месяцев. Решение о необходимости обновления резервуаров 1984 и 1987 годов постройки было принято на основании их полного технического диагностирования.

В ходе строительно-монтажных работ на РВСП №3 и №5 выполнена частичная замена металлоконструкций, установлены новые современные блочные понтоны из алюминиевых сплавов. В целях обеспечения защиты резервуаров от коррозии смонтированы новые станции катодной защиты и обновлено антикоррозионное защитное покрытие.

На резервуарах заменено технологическое оборудование - сифонные краны, замерные люки, частично модернизированы системы водяного охлаждения, пенного пожаротушения, электроснабжения, промышленно-дождевой канализации.

Перед вводом резервуаров в эксплуатацию специалисты проверили качество сварных швов методами неразрушающего контроля, провели испытания металлоконструкций на прочность и герметичность, осуществили комплексное опробование емкостей, произвели пусконаладочные работы технологического оборудования.

ФАКТЫ И ЦИФРЫ:

Анжеро-Судженская ЛПДС Новосибирского районного нефтепроводного управления расположена в Кемеровской области. Здесь ведется прием нефти о магистральным нефтепроводам Омск – Иркутск и Александровское – Анжеро-Судженск. В целях обеспечения требований промышленной и экологической безопасности в 2022 году на ЛПДС выполнены работы по техперевооружению трех резервуаров суммарным объемом 60 тыс. куб.м.