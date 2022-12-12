В Томской области за сутки зафиксировано 35 новых случаев заражения COVID-19

Фото: Пыхалова Юлия

Сегодня, 12 декабря 2022 года, в Томской области выявили 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. В общей сложности сейчас в регионе 157 781 подтвержденный случай.

По данным оперштаба, 11 жителей Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших инфекционное заболевание, выросло до 156 145 человек, 1 человек умер.

За последние сутки в стране выявлено 6 376 заболевших коронавирусной инфекцией, 50 пациентов скончалось, 5 032 выздоровели, 50 человек умерло.

Читайте также: Томский врач Поздняков рассказал об осложнениях свиного гриппа