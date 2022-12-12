Томский врач Поздняков рассказал об осложнениях свиного гриппа

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В Томске врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал об осложнениях свиного гриппа. Он опасен развитием бронхита и пневмонии, сообщает специалист.

"Осложнение может быть ранние – гипертермические и гипертоксические реакции, повреждения центральной нервной системы (редко), разнообразные сосудистые реакции – от коллаптоидных, связанных с нарушением давления, до кровотечений; поражения легких собственно вирусом – вирусные пневмонии", - рассказывает эксперт.

Отмечается, что данный грипп отличается от остальных резким началом заболевания, у больного сразу же поднимается температура до 39.5 и выше, а также ломота в теле. Кашель появляется на вторые или третье сутки.

Помимо этого, при свином гриппе может возникнуть гипертермическая реакция, т.е. "перегрев" организма. Такое состояние опасно для тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания, гипертермия может даже привести к смерти.

Врач также добавляет, что данное заболевание может привести к осложнениям в виде синусита и бронхита, а также заметно снизить иммунитет переболевшего.

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