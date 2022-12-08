В Томске в аренду сдают квартиру за 170 тысяч рублей в месяц

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В Томске сдают в аренду просторную 7-комнатную квартиру, стоимость которой владелец оценил в 170 тысяч рублей с ежемесячной оплатой.

"Сдам в Аренду стильную мебелированную квартиру в новой классике, просторная и светлая 7-комнатная квартира в кирпичном доме, расположена на тихой улице в самом центре Кировского района", - пишет автор объявления.

Владелец отмечает, что общая площадь элитного жилья составляет 357 квадратных метра и находится на трех этажах. Кроме того, в квартире есть камин, две прачечные и зал с домашним кинотеатром.

Стоимость месячного проживания в такой квартире составляет 170 тысяч в месяц без оплаты коммунальных услуг - они выводятся отдельно.

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