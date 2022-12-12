Водитель BMW в Томске нарушил ПДД 171 раз за три месяца

Фото: Дмитрий Ахмадуллин / Михаил Фролов

Житель Томска оплатил за своего родственника штрафы за нарушение ПДД и пени на сумму почти 400 тысяч рублей, чтобы переоформить на себя его BMW 5-й серии 2004 года выпуска, сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области.

Согласно данным УФССП, водитель иномарки за три месяца нарушил ПДД 171 раз: большая часть нарушений — это превышение скоростного режима и проезд на красный свет. Общая сумма штрафов и пени с учетом просрочки платежей составила около 380 тысяч рублей, 240 из них — только штрафы.

На автомобиль нарушителя наложили запрет на регистрацию в ГИБДД, и после этого в ситуацию вмешался его близкий родственник. Он решил переоформить машину на себя, чтобы водитель больше не нарушал закон, но из-за запрета не смог этого сделать. Для снятия ограничений ему пришлось оплатить долг в полном объеме.

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