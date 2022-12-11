Полиция в Томске задержала троих подозреваемых в стрельбе посреди улицы

Фото: Дмитрий Полухин / Владислав Пирогов

В территориальный отдел полиции в Томске доставили трех молодых людей 1990, 1996 и 1998 годов рождения в связи с инцидентом со стрельбой, который произошел в первой половине дня воскресенья, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

Напомним, ранее томичи сообщали о звуках стрельбы по улице Колхозной, в соцсетях опубликовали видео инцидента.

«По предварительным данным, конфликт произошёл из-за девушки. Изъят охолощенный автомат Калашникова и холостые патроны», — говорится в сообщении.

В отношении задержанных решается вопрос о возбуждении уголовного дела, квалификация преступления пока не уточняется.

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