В Томске в районе Китайского рынка произошел крупный пожар

В Томске в воскресенье, 11 декабря, произошел пожар в районе Китайского рынка на Иркутском тракте, 61. Видео с места пожара опубликовали в паблике «Регион-70 Томск».

На кадрах с места событий видно, что сотрудники МЧС уже работают на месте происшествия, прибыло не менее двух пожарных машин.

В комментариях в соцсетях томичи уточнили, что горит не сам рынок, а соседнее административное здание, в котором расположена сауна. В пресс-службе МЧС «КП-Томск» подтвердили эту информацию.

«По предварительной информации, по адресу Иркутский тракт, 65, стр. 14 горит отдельно стоящая баня. Вызов поступил в 14.31», — сообщили в пресс-службе.

Информации о ликвидации пожара на момент публикации не поступало.

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