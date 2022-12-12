Владимир Мазур впервые за зиму выложил традиционное селфи в шапке

Фото: соцсети Владимира Мазура

В понедельник губернатор Томской области Владимир Мазур выложил в соцсетях свое еженедельное селфи. В этот раз губернатор надел шапку: ранее томичи в комментариях переживали за здоровье главы региона и советовали ему носить головной убор, особенно в периоды заморозков.

Также губернатор поздравил томичей с памятным праздником — Днем Конституции.

«С Днем Конституции и с новой неделей, дорогие друзья! Доброго всем утра!» — подписал губернатор свой пост.

Жители региона в комментариях на этот раз заметили, что главе региона не хватает теплого шарфа. Погода в Томске в понедельник — около -20 градусов.

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