Жители Томска 12 декабря отмечают День Конституции РФ

Фото: Михаил Фролов / Ксения Высотина

Жители России 12 декабря празднуют памятную дату — День Конституции РФ. Основной закон страны был принят 29 лет назад, на всенародном референдуме в декабре 1993 года.

Томичей с памятной датой уже поздравили губернатор Владимир Мазур и и.о. мэра города Михаил Ратнер.

«От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех добрых делах! Всегда оставайтесь патриотами нашей великой страны!» — говорится в совместном поздравлении губернатора и председателя облдумы Оксаны Козловской.

До 2004 года День Конституции также являлся выходным днем.

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