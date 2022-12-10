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НовостиОбщество10 декабря 2022 11:44

Полицейские установили местоположение пропавшей в Томске несовершеннолетней девушки

Ее жизни и здоровью ничего не угрожает
Алёна ГОЛЕВА
Фото: УМВД по Томской области

Фото: УМВД по Томской области

В Томске полицейским удалось установить местоположение пропавшей несовершеннолетней девушки. Жизни и здоровью томички ничего не угрожает.

"В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудниками полиции в г. Кемерово установлено местонахождение несовершеннолетней", - говорится в сообщении.

Напомним, что юная жительница Томска вышла из дома 6 ноября 2022 года и долгое время было неизвестно, где она находится. 10 декабря 2022 года УМВД по Томской области сообщило о том, что местоположение девушки удалось установить. В ее отношении противоправных действий совершено не было.

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