Полиция в Томске проверяет информацию о звуках стрельбы на улице Колхозной

Пресс-служба УМВД России по Томской области проведет проверку инцидента со стрельбой по улице Колхозной, сообщает Telegram-канал ведомства.

Ранее в томских соцсетях распространилось видео, где неизвестный мужчина в ходе разговора с группой лиц достает из машины оружие, производит выстрел в сторону стоящего рядом минивэна и затем уезжает.

«Эхо девяностых», — таким комментарием сопроводили публикацию в «Регионе-70 Томск».

«Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются участники инцидента, по результатам будет принято решение в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении.

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