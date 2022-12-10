В Томске за сутки зафиксировали 42 новых случая заражения COVID-19

Фото: Веленгурин Владимир

Сегодня, 10 декабря 2022 года, в Томской области выявили 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. В общей сложности сейчас в регионе 157 709 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 43 жителя Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших инфекционное заболевание, выросло до 156 108 человек.

За последние сутки в стране выявлено 7 397 заболевших коронавирусной инфекцией, 54 пациента скончалось, 6 446 выздоровели.

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