Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье10 декабря 2022 10:01

В Томске за сутки зафиксировали 42 новых случая заражения COVID-19

Данные на 10 декабря 2022 года предоставил сайт стопкоронавирус.рф
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Веленгурин Владимир

Фото: Веленгурин Владимир

Сегодня, 10 декабря 2022 года, в Томской области выявили 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. В общей сложности сейчас в регионе 157 709 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 43 жителя Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших инфекционное заболевание, выросло до 156 108 человек.

За последние сутки в стране выявлено 7 397 заболевших коронавирусной инфекцией, 54 пациента скончалось, 6 446 выздоровели.

Читайте также: Рыбака из Томска восхитил удачный улов на водоеме