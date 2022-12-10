Рыбака из Томска восхитил удачный улов на водоеме

Фото: SFC - РЫБАЛКА, АКТИВНЫЙ ОТДЫХ В ТОМСКЕ/Павел Атякин

В Томской области местные рыбаки уже приступили к зимней рыбалке. Один из жителей региона Павел похвастался в группе "SFC - РЫБАЛКА, АКТИВНЫЙ ОТДЫХ В ТОМСКЕ" своей историей об удачной ловле в регионе.

"Сделав пару десятков лунок, решил попить чаю, предварительно пробурив свежую лунку. Опускаю блесну и не успев сделать первый взмах, чувствую поклëвку. Радости нет предела, первый клыкастый на люду", - пишет Павел.

Мужчина рассказал, что изначально приехал в место, где уже были рыбаки, которые не могли похвастаться удачной рыбалкой. Однако Павлу повезло больше - спустя некоторое время снова появилась поклевка.

Почти за три часа рыбалки житель Томска смог наловить приличное количество рыбы, чем и похвастался в социальных сетях. Журналист "КП-Томск" предположил, что рыбаку удалось выловить окуней и ершей.

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