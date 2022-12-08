Жителей Томска неприятно удивил улов местного рыбака

Фото: Иван Александров

В Томске местные рыбаки уже открыли сезон зимней ловли, поэтому в соцсетях периодически появляются "фотоотчеты" о достижениях местных рыбаков. Томич Иван поделился своими рыбными трофеями в одной из групп города, однако не все подписчики одобрили количество его "добычи".

«Вы, наверное, на продажу ловите? Просто не понятно, нафига человеку, который постоянно рыбачит, столько рыбы за раз?», - пишет Татьяна.

Томичи не одобрили большое количество выловленной рыбы, так как для многих было непонятно зачем брать улова больше нормы, особенно, если человек рыбачит регулярно.

«Круто, конечно, и хороший улов. Но хотел напомнить всем есть нормы вылова рыбы в Томской области», - написал в сети томич Антон.

Иван однако не остался в стороне дебатов и выразил свое мнение на этот счет. По словам мужчины, рыбаки при любом раскладе находят за что зацепиться и раскритиковать.

«Ну началось. Не клюет плохо, клюет еще хуже, за глаза щуку взял - враг, много поймал выше нормы, ну вам-то с дивана, конечно, виднее», - возмутился автор поста в комментариях.

Несмотря на большое количество негативных откликов, нашлись и те, кто похвалил достижение Ивана.

«Вечерняя раздача удалась», - написал томич в социальной сети.

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