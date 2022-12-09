"Передозировка и тахикардия": томский врач Поздняков рассказал о вреде сосудосуживающих капель

Сосудосуживающие капли лучше не применять больше 4-5 дней при болезни. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Томский врач-инфекционист и главный врач клинико- диагностической лаборатории «Инвитро- Сибирь» рассказал журналистам "КП-Томск" о вреде сосудосуживающих капель. По словам специалиста, сосудосуживающие капли лучше не применять больше 4-5 дней при болезни.

"Сосудосуживающие капли — это чисто симптоматическая терапия именно при ОРВИ. Они могут облегчать дыхание, т.к. уменьшают количество отделяемого из носа, при этом не являются лечебным средством в чистом виде, а значит не лечат вирусы или простудные заболевания. Поэтому и относиться к ним нужно как чисто симптоматическим препаратам, не более не менее", - рассказал врач.

КОГДА НЕ СТОИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

По словам специалиста, назальные капли не стоит использовать когда отделяемое не обильно, когда отделяемое гнойное, т.е. цвет явно изменен и идет бактериальный процесс, в таких случаях капли большей частью противопоказаны.

"Нежелательно применять такие препараты людям с лабильным давлением, очень осторожно использовать для лечения детей. Люди, которые ранее имели зависимость от данных препаратов и каким-то образом от нее избавились, ни в коем случае нельзя их применять", - добавил Поздняков.

Даже если внимательно изучить инструкцию, уже становится понятно — кому применение таких капель лучше ограничить. Это пациенты с артериальной гипертензией высокой степени риска, гипертонической болезнью второй и третьей стадии. Также противопоказанием будет выраженный атеросклероз, гипертиреоз — заболевание щитовидной железы. Хронический и атрофический ринит — когда слизистая оболочка уже истощена и, соответственно, применение этих капель может ухудшить состояние. Тяжелое заболевание глаз — закрытоугольная глаукома, сахарный диабет, склонность к тахикардии, дело в том, что сосудосуживающие капли могут усилить тахикардию. Поэтому такие капли нужно применять проконсультировавшись с врачом или как минимум, прочитав инструкцию.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ОРВИ?

При болезни ОРВИ также не стоит забывать о правильном использовании препарата. В инструкциях написано, что капли не применяют более 7-ми дней, причем кратность приема 2-3 раза в день, в зависимости от действующего вещества. На некоторых препаратах есть уточнение, что при применении более 7-ми дней возникает толерантность, т.е. организм перестает реагировать.

"Я бы сказал так — сосудосуживающие капли лучше не применять больше 4-5 дней, даже если от них есть эффект, т.к. очень легко скатиться в привыкание. Это крайне неприятное состояние, когда человек просто не может жить без регулярных «закапываний». Более того, если после 3-х дней не наступает явного улучшения, то лучше прекратить применение и обратиться к специалисту. Вероятно, что не только сосудосуживающие каплями нужно лечить то, что человек принимает за респираторную инфекцию", - отметил врач.

ЧТО МОЖЕТ ПОЙТИ НЕ ТАК?

Как утверждает специалист, самое частое — человек применяет капли не по назначению, т.е. не при острых респираторных вирусных инфекциях, а при бактериальных, соответственно, капли просто не работают, а самочувствие ухудшается.

"Человек может получить передозировку и вызвать тахикардию, учащение сердцебиения, сосудистые спазмы, особенно у детей это может закончиться серьезными сосудистыми проблемами", - уточнил Поздняков.

Он также добавил, что длительное применение сосудосуживающих капель вызывает зависимость и атрофический ринит.