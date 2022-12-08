В Томске и Аникино 9 декабря обесточат меньше десятка улиц

Фото: Наталья Качановская

В Томске ежедневно проходят плановые работы, связанные с проверкой или ремонтом электросетей. "Горсети" заранее сообщают о своих намерениях и об утвержденных адресах на своем официальном сайте.

В пятницу, 9 ноября, в Томске без света останутся семь адресов, а в Аникино и поселке Геологов по одному:

с 09:00 до 12:00 Киевская 111а стр.1,111а стр.2;Красноармейская 120-126,122в,126/6; пос. Геологов пос уч.44-а,уч.147-а,уч.148-а; сад. СТ ""Геолог-2"" 1; ул. Грибная 29А; ул. Томская 29/1,34,34 стр.1,41,45;уч. 44а 44а

с 13:00 до 17:00 Аникино пос. Крутоярский; Томск - Коларовский тракт

Читайте также: Тематикой "Хрустального Томска" в 2023 году стали символы России