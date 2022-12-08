В Томской области стабильная ситуация с COVID-19

На данный момент коллективный иммунитет в регионе оценивается в 50%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томской области ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабильная. Однако специалисты рекомендуют вакцинироваться. Такую информацию озвучил начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Андрей Рудиков во время программы "Открытая студия".

По словам представителя Роспотребнадзора, коронавирус может предоставлять опасность из-за микст-инфекции с гриппом.

"Почему необходима вакцинация от COVID-19? Потому что, возможно, он никуда не ушел. Кроме того, не исключена микст-инфекция гриппа и коронавируса. Это сочетание может стать серьезным испытанием для организма", - сказал Рудиков.

Начальник отдела эпидемиологического надзора отметил, что на данный момент в Томской области заболеваемость COVID-19 протекает, в основном, как ОРВИ.

Специалист также добавил, что на данный момент коллективный иммунитет в регионе оценивается в 50%.

Напомним, что сегодня, 8 декабря 2022 года, в Томской области выявили 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19