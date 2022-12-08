Клиенты Сибирского Сбера хранят на своих счетах 73 миллиона юаней

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Депозитный валютный портфель клиентов Сибирского Сбербанка достиг 73 млн юаней, что по официальному курсу конвертации составляет более 650 млн рублей.

Из всех Сибирских регионов китайская валюта наиболее востребована в Новосибирском отделении – портфель вкладов составляют 28 млн юаней. В Томском отделении объем вкладов составляет 3,5 млн юаней.

Сбербанк предлагает своим клиентам два вклада в китайской валюте – «Новые возможности» и «Вклад в юанях». Средства конвертируются из долларов или рублей в юани автоматически — по курсу на дату открытия депозита. Оформить оба вклада можно в СберБанк Онлайн и в офисах банка. Подробнее — на сайте банка: «Вклад в юанях», «Новые возможности».

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Вклады в юанях – это один инструментов для диверсификации сбережений, и, как видно из нашей статистики, к нему обратились уже многие наши клиенты. Учитывая сегодняшний уровень ставок и курс конвертации валют, вложения в китайскую валюту могут принести неплохую доходность».