Десять символов России украсят Новособорную площадь в рамках "Хрустального Томска"

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В 2023 году тематикой зимнего фестиваля "Хрустальный Томска" стали "Символы российской, русской культуры, нашего быта, исторического наследия". Уточняется, что мастера подготовят 10 фигур, сообщил во время собрания думы заместитель мэра по социальной политике Константин Чубенко.

По словам заммэра в 2023 году было принято решение провести фестиваль немного скромнее, чем обычно. Скромность заключается в финансовом плане мероприятия. Чубенко также отметил, что принять участие в "Хрустальном Томске" пригласили мастеров из СибирскогоФедерального округа.

На данный момент на Новособорной площади уже начали подготавливать лед для фестиваля.

Напомним, что фестиваль «Хрустальный Томск» вошел в ТОП-10 самых лучших зимних мероприятий России, к такому выводу пришли аналитики агентства ТурСтат. Рейтинг фестивалей зимы составлен по данным популярности событий у туристов.