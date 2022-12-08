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НовостиЗдоровье8 декабря 2022 9:10

В Томской области число заболевших COVID-19 составило 47 человек

Стопкоронавирус.рф предоставил данные на 8 декабря 2022 года
Алёна ГОЛЕВА
Стопкоронавирус предоставил данные на 8 декабря 2022 года

Стопкоронавирус предоставил данные на 8 декабря 2022 года

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 8 декабря 2022 года, в Томской области выявили 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. В общей сложности сейчас в регионе 157 619 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 67 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших инфекционное заболевание, выросло до 155 997 человек.

За последние сутки в стране выявлено 7 430 заболевших коронавирусной инфекцией, 54 пациентов скончалось, 6 315 выздоровели.

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