В Томске врач Поздняков назвал опасности повторного заражения ОРВИ

Фото: Роман Игнатьев / Олег Золото

Врач-инфекционист «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков в беседе с «АиФ-Томск» рассказал, к каким последствиям могут привести частые заболевания ОРВИ.

По словам специалиста, на фоне частых вирусных инфекций могут обостриться имеющиеся болезни, а также возникнуть такие хронические заболевания, как аденоидит, синусит и тонзиллит.

«Наиболее часто вирусные инфекции, особенно повторные, могут приводить к активации уже давно находящейся в организме условно-патогенной бактериальной флоры. В таких случаях вирусная инфекция, требующая, как правило, только симптоматического лечения, превращается в осложненную бактериальную инфекцию», — сообщил Поздняков.

Специалист также добавил, что в некоторых случаях возбудители ОРВИ могут стать причиной и других групп заболеваний, таких как аутоиммунная патология.

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