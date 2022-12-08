В Томске 10 декабря пройдет конкурс по лепке снеговиков

Фото: Пыхалова Юлия/Звонарев Валерий

В Томске 10 декабря, в субботу, пройдет конкурс по лепке снеговиков. Мероприятие состоится в университетской роще Томского государственного университета. Информация об этом появилась на сайте администрации Томской области.

"Слепить научных снеговиков приглашают горожан и студентов всех вузов, оригинальный реквизит можно взять с собой, лопаты и ведра предоставят организаторы", - говорится в сообщении.

Дополнительно уточняется, что для участия в конкурсе томичам необходимо собрать команду из пяти человек. Кроме того, снежные фигуры в рамках конкурса можно слепить в любой части города до 15 декабря, четверга, включительно.

Конкурс начнется 10 декабря в 15.00 в роще Томского государственного университета в рамках фестиваля "Научно-снежно". Через неделю -17 декабря, в субботу, пройдет награждение победителей в 12.30 в научной библиотеке ТГУ. Для победителей будут предоставлены призы, а лучшие работы опубликуются в соцсетях ТГУ и средствах массовой информации.

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