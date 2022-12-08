В Томске горбольница №3 принимает книги для пациентов стационара

Фото: Фролов Михаил/Оберемченко Николай

В Томске городская больница №3 запустила акцию "Подари книгу больнице". В рамках нее жители города смогут поделиться книгами из своей личной библиотеки в пользу стационарного отделения.

"В рамках акции любой желающий может передать в медучреждение книги для пациентов, находящихся на стационарном лечении", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для акции подходит художественная литература, литература, связанная с финансовой грамотностью и личностным ростом, а также тематика преодоления стресса и апатии.

Все пациенты стационарного отделения смогут воспользоваться бумажными книгами, которые появятся на стеллажах в холлах городской больницы №3 Томска.

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