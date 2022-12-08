Почти 100 злокачественных опухолей выявили в ходе диспансеризации в Томской области

Фото: Евгения Гусева / Алексей Булатов

С возобновления диспансеризации в марте 2022 года в Томской области врачи приняли 123 208 человек, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

По словам замначальника облдепартамента здравоохранения Наталии Метелевой, благодаря диспансеризации у 91 пациента удалось выявить злокачественные новообразования (к ним относятся раковые опухоли), случаи сахарного диабета, болезни системы кровообращения и сердца.

«К примеру, диспансеризация помогла выявить у 45-летней пациентки рак молочной железы на начальной стадии. Женщина не чувствовала никакого дискомфорта, и лишь маммография показала объемное образование молочной железы», — рассказала Метелева.

В Томской области также можно пройти углубленную диспансеризацию после перенесенного коронавируса. По данным облздрава, на сегодняшний день ей воспользовались 12 588 человек.

Проходить диспансеризацию в возрасте после 40 лет необходимо ежегодно, в возрасте до 40 — раз в три года. В 2022 году диспансеризации подлежали томичи, родившиеся в 2004, 2001, 1998...1983 годах.

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