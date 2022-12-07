Ученые из Томска хотят избавиться от клещей с помощью микробов

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Ученые из ТГУ пытаются найти способ избавления от клещей с помощью микробов. Биологи ищут пути воздействия на зараженных клещей через их желудок, сообщает пресс-служба вуза.

"Ученые кафедры генетики и клеточной биологии Биологического института Томского государственного университета при поддержке кафедры беспозвоночных исследуют микробиом кишечника клещей – чтобы выявить микроорганизмы, которые наиболее часто встречаются у паукообразных. Первые результаты исследования показали, что сообщества микробов, обитающих в кишечнике здоровых и инфицированных особей, различаются. Новые фундаментальные данные станут основой для регулирования популяции заражённых клещей через микробиом кишечника и снижения рисков инфицирования населения", - написали на сайде университета.

По словам доцент кафедры генетики и клеточной биологии БИ ТГУ Алина Коханенко, биологи не случайно выбрали в качестве объекта исследования микробиом кишечника клеща. По их мнению, в кишечнике происходит первый контакт клеща с инфекцией, поскольку возбудитель заболевания попадает с кровью от заражённого животного, которого клещ выбрал в качестве прокормителя.

Отмечается, что ученые из ТГУ впервые в истории изучения данных клещей секвенировали микробиом кишечника. Ранее другими исследователями проводилось только секвенирование микробиома целого клеща. Оказалось, что сообщества микробов, обитающих в кишечнике, различались, во-первых, в зависимости от вида клещей, во-вторых, были разными у здоровых и инфицированных особей.

Специалисты добавляют, что создание модифицированных микроорганизмов, способных подавлять размножение патогенной микробиоты, и дальнейшее подселение их в кишечник зараженного клеща приведет к уничтожению патогена. При этом популяция клещей не будет нарушена.