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НовостиПроисшествия7 декабря 2022 11:07

В Томске СК проводит проверку по факту обнаружения тела женщины в пожаре

Инцидент произошел 7 декабря 2022 года
Алёна ГОЛЕВА
Инцидент произошел 7 декабря 2022 года

Инцидент произошел 7 декабря 2022 года

Фото: Кирилл Колемасов

Следственный комитет по Томской области проводит проверку по факту обнаружения тела женщины в пожаре. Инцидент произошел 7 декабря в Моряковском Затоне Томской области.

"В рамках доследственной проверки устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Напомним, пожар произошел в ночь на 7 декабря, на улице Некрасова Моряковского Затона Томского района. Горели два стоящих вплотную друг к другу деревянных дома, в результате инцидента погибла женщина, мужчине удалось эвакуироваться самостоятельно - его доставили в ОКБ с ожогами рук и головы.

СК отмечает, что личность погибшей женщины удалось установить, при осмотре тела телесных повреждений криминального характера не обнаружили.

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