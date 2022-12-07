В Томске женщину доставили в реанимацию после пожара в переулке Нижнем

Фото: Федор Скворцов / Татьяна Черникова

Женщина 1988 года рождения была доставлена в реанимацию в результате пожара в частном доме в Советском районе Томска, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России.

Пожар произошел утром 6 декабря в одном из домов в переулке Нижнем, предварительная причина и характер ожогов потерпевшей указывают на то, что возгорание началось с печи.

О пожаре сообщили в диспетчерскую в 8.33, первое подразделение прибыло на место спустя девять минут, к 8.51 возгорание ликвидировали. Женщина спаслась до прибытия пожарных.

«В результате пожара: в комнате размером 3х6 м. частично обгорели вещи. Закоптились стены и окна. <...> Площадь пожара 5 кв.м», — говорится в сообщении.

В пожаре пострадавшая получила термические ожоги I и II степеней обеих кистей рук, левого предплечья, шеи, лица, конъюктив глаз, а также острое отравление угарным газом легкой степени. С места происшествия ее доставили в реанимацию ожогового отделения Томской областной клинической больницы.

Читайте также: В селе под Томском в пожаре погибла 64-летняя женщина

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.