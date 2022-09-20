В Томске продают квартиру за 50 миллионов рублей

В квартире 2 этажа. Фото: Авито

В Томске на переулке Типографский, 1А продается 6-ти комнатная двухэтажная квартира за 50 миллионов рублей. Продавец жилья рассказал, что на квартиры в этом доме уверенный спрос.

Автор объявления уточняет, что площадь квартиры составляет 246 квадратный метров. Само жилье находится на 7 этаже и имеет лоджию. В квартире присутствуют почти 4-х метровые полотки и мебель.

"В квартире имеется полная кухня, гардеробная, спальные места, кондиционер, стиральная машина, посудомоечная машина, водонагреватель", - рассказывает продавец в объявлении.

Также отмечается, что дом находится возле Ново-Соборной площади. Также рядом с домом находится главный корпус ТУСУРа, в близи есть магазины и остановки.

Сама территория дома закрыта и вход на нее только по специальному ключу. В его дворе находятся парковочные места и детская площадка.

Фото: Авито

Фото: Авито