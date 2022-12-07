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НовостиЗдоровье7 декабря 2022 8:42

За сутки в Томской области COVID-19 заболело более 50 жителей региона

Информацию на 7 декабря 2022 года предоставил стопкоронавирус.рф
Алёна ГОЛЕВА
Информацию на 7 декабря 2022 года предоставил стопкоронавирус.рф

Информацию на 7 декабря 2022 года предоставил стопкоронавирус.рф

Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 7 декабря 2022 года, в Томской области выявили 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. В общей сложности сейчас в регионе 157 572 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 91 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших инфекционное заболевание, выросло до 155 930 человек.

За последние сутки в стране выявлено 6 935 заболевших коронавирусной инфекцией, 58 пациентов скончалось, 6 794 выздоровели.

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