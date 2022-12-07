В Томской области за неделю более 8 тысяч человек заболели ОРВИ

61% всех случаев заболевания были зарегистрированы на территории Томска. Фото: Олег УКЛАДОВ

Более 8 тысяч жителей Томской области заболели ОРВИ за прошедшую неделю. Заболеваемость выросла на 17,5%, сообщили специалисты регионального Роспотребнадзора.

"Управление Роспотребнадзора по Томской области информирует, что за прошедшую неделю на территории региона было зарегистрировано 8673 случая ОРВИ, в сравнении с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 17,5%. Уровень заболеваемости ОРВИ в целом по Томской области выше уровня эпидемического порога на 17,7%, заболеваемость выше эпидпорога в возрастных группах 7-14 лет на 7%, 15 лет и старше на 37%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что уровень заболеваемости ОРВИ выше уровня эпидемического порога в Томском районе на 185%, Шегарском на 56%, Бакчарском на 54%, Каргасокском на 28%, Александровском на 24% и г. Кедровом на 22%.

Также добавляется, что 61% всех случаев заболевания были зарегистрированы на территории Томска.

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