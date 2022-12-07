В селе под Томском в пожаре погибла 64-летняя женщина

Фото: Мария Ленц / пресс-служба ГУ МЧС по Томской области

Женщина погибла в пожаре в селе Моряковский затон в 30 км к северо-западу от Томска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Пожар произошел в ночь на 7 декабря, на улице Некрасова горели два стоящих вплотную друг к другу деревянных дома. Возгорание на площади 140 квадратных метров тушили почти два часа — подразделение прибыло на место в 2.30, о ликвидации объявили в 5.24.

«В 4.12 звеном ГДЗС во главе с начальником караула 4 ПСЧ в комнате размером 2,5x3 метра обнаружено частично обгоревшее тело женщины 1956 года рождения», — говорится в сообщении МЧС.

Еще один мужчина 1956 года рождения, эвакуировался самостоятельно и был доставлен в ожоговое отделение Томской областной клинической больницы. Он получил термические ожоги II и III степеней обеих кистей рук и ожоги I степени волосистой части головы.

В тушении пожара задействовали 14 человек, 5 единиц техники и звено ГДЗС.

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