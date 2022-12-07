В Томске впервые в Сибири пройдут мастер-классы для дирижеров симфоническим оркестром

Мероприятия пройдут с 17 по 23 декабря 2022 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-служба обладминистрации сообщает, что в Томске впервые в Сибири пройдет серия мастер-классов для дирижеров симфоническим оркестром. Мероприятия пройдут с 17 по 23 декабря 2022 года.

"На пятидневный интенсив народного артиста России, профессора Московской консерватории, художественного руководителя и главного дирижера Томского академического симфонического оркестра Владимира Понькина приедут молодые дирижеры симфонических, духовых оркестров, оркестров народных инструментов и хоров из Китая, Эквадора, Румынии и разных городов России", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что в событии примут участие 12 человек. В период обучения им предстоит овладеть мастерством управления музыкальным временем и оркестром по методике маэстро. Несмотря на то, что мероприятие бесплатное, на мастер-классы попасть смогут не все, а только те дирижеры, которые прошли предварительный отбор.

В плей-лист для будущих участников включены такие композиции, как «Венгерский танец» Брамса, «Рондо-каприччиозо» Сен-Санса, «Симфонические танцы» Рахманинова и части шестой симфонии Чайковского — всего более 20 сочинений мирового симфонического репертуара.

В завершении дирижерам предстоит принять участие в гала-концерте на сцене Большого концертного зала. Отмечается, что посмотреть процесс создания музыки и обучения дирижеров могут посетить все желающие томичи, они смогут в закулисье понаблюдать за творчеством маэстро.

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