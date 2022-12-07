В Томске 13 декабря боец ММА Александр Шлеменко проведет тренировку для детей-сирот

Фото: Алексей Булатов

В Томске 13 декабря 2022 года, во вторник, российский спортсмен Александр Шлеменко проведет мастер-класс по единоборствам для детей-сирот. Информация об этом сообщается на сайте администрации Томска.

"Мероприятие пройдет при поддержке благотворительного фонда «Томск без сирот» и в рамках социального проекта «Путь», цель которого -воспитание гражданственности и патриотизма у детей, находящихся в трудной жизненной ситуации", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, тренировка пройдет 13 декабря в 15.00 в спортивном клубе «Арена» на улице Учебной, 15.

Отметим, что Александр Шлеменко родом из Омска, он является школы единоборств «Шторм», большую известность получил благодаря участию в Bellator MMA, где одержал 12 побед. Александр завоевал титул чемпиона Bellator в среднем весе.

Возрастное ограничение мероприятия 7+

Читайте также: Аршавин, Семшов и Алдонин сыграли в футбол с томскими школьниками