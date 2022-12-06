В Томске у троих детей из желудка извлекли магнитные шарики

Фото: Облздрав/Бойко Александр

В Томске в течение двух недель трое детей поступили в больницу с жалобами на боль в животе. Облздрав по Томской области сообщает, что несовершеннолетних удалось спасти, в желудках у каждого были обнаружены магниты.

"Наиболее опасными являются дисковидные батарейки, магниты и «саморастущие» от влаги игрушки. При проглатывании ребенком батарейки, в месте стояния инородного тела образуется зона электорхимического ожога, вплоть до полной перфорации. «Саморастущие» же игрушки в желудке разбухают в 5-10 раз и извлечь их через рот уже невозможно, только оперативным путем", - говорится в сообщении.

Первый трехлетний пациент поступил в тяжелом состоянии, специалистам удалось диагностировать перфорацию с серьезным перитонитом. Малыша прооперировали и достали инородное тело.

У двух других поступивших детей магниты на рентгеновском снимке выглядели цепочкой. Медики провели лапароскопическую ревизию брюшной полости. Все магниты удалось удалить, а перфорации ушить.

В данные момент все три пациента идут на поправку. Кроме того, отмечается, что в год в БСМП №2 поступает примерно 120 несовершеннолетних, у которых обнаруживают инородные тела в пищеводе, желудке и бронхах.

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