В основе новогоднего оформления Томска заложено изображение дома Голованова и снегирей

Фото: Мэрия Томска

На сайте администрации Томска опубликованы макеты того, как будет украшен город перед Новым 2023 годом. В основу преображения легли изображения красногрудых снегирей и неиссякаемый бренд Томска - деревянное зодчество, представляемое домом Голованова.

«Уважаемые предприниматели, мы разработали концепцию новогоднего оформления города. Департамент архитектуры и градостроительства предлагает вам оформить свои витрины, фасады, территории, используя разработанную нами концепцию в качестве основных элементов, и тем самым создать атмосферу настоящего праздника во всем городе», – Сергей Чиков, и. о. начальника департамента, обратился к предпринимателям.

На сайте мэрии представлены образцы различных размеров и направлений. Имеются баннеры, флажки, плакаты. Каждый желающий предприниматель может оформить свое здание понравившимся дизайном.

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