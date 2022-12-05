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НовостиОбщество5 декабря 2022 9:39

Жителям Томской области рассказали, как написать мобилизованному в зону СВО

Минобороны России запустило доставку посылок и писем
Ксения Высотина

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Томской области смогут отправить посылки и письма своим родственникам, которые сейчас находятся в зоне СВО. Администрация региона рассказала, что Минобороны России запустило доставку.

"Воинские части, где военнослужащие проходят службу, прикреплены к подразделениям фельдъегерско-почтовой связи. Родственники могут отправлять письма и посылки через ближайшие отделения Почты России, указав адрес: 103400, город Москва-400, номер воинской части", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие смогут отправить ответ на письмо — каждому выдадут почтовые конверты и письменные принадлежности. Адреса воинских частей можно узнать у военнослужащих или в военных комиссариатах по месту призыва.