Владимир Мазур пообещал возродить региональные авиалинии для развития туризма в Томской области. Фото: международный аэропорт «Томск»

Губернатор Томской области Владимир Мазур в субботу, 19 ноября, провел встречу с представителями индустрии гостеприимства, сообщается в его Telegram-канале.

Одним из приоритетных направлений развития в регионе Мазур назвал возрождение воздушного транспорта. В настоящее время единственным регулярным региональным рейсом является перелет Томск — Стрежевой.

«Нужно открывать Томскую область и для гостей из других регионов, и для самих жителей - территория-то у нас огромная. Для этого будем развивать транспортный комплекс и логистику, возрождать в регионе авиалинии», — заявил губернатор.

По словам Мазура, в ходе встречи с представителями отрасли ряд были затронуты такие направления туризма, как образовательный, оздоровительный, гастрономический и даже экскурсии на воздушном шаре. Также на встрече обсудили улучшение инфраструктуры Семейкиного острова — некогда популярного среди томичей места отдыха, а также туристической отрасли на Васюганском болоте.

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