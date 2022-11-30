Ученые в Томске нашли новый метод лечения рака костей температурой

Томские ученые разработали инновационный метод лечения рака костей. Фото: пресс-служба ТУСУРа / Алексей Булатов

В Томском университете систем управления и радиоэлектроники разработали уникальный метод лечения рака костей, сообщила пресс-служба ТУСУРа.

В рамках программы «Приоритет 2030» ученые университета разработали комплекс локальной гипертермии «Феникс-2», принцип действия которого основан на воздействии на опухоль высокой температурой.

По словам заведующего лабораторией биомедицинских технологий ТУСУРа Дениса Пахмурина, при работе комплекса нагреватели накладываются на кость, и под воздействием температуры опухоль кости разрушается. Точное воздействие прибора снижает вероятность рецидива.

Разработка прибора ведется в рамках стратегии «Техмед» программы развития университета, получившей поддержку по госпрограмме «Приоритет 2030».

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