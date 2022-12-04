Аршавин, Семшов и Алдонин проведут мастер-класс для школьников Томска

Фото: Юлия Пыхалова / Евгения Гусева / Олег Рукавицын

В Томске в рамках проекта РФС «Футбол в школе» пройдут открытые занятия для школьников, сообщает пресс-служба Томской областной федерации футбола. Мероприятия пройдут 5-6 декабря.

В эти дни мастер-классы и семинары проведут бывшие игроки сборной России по футболу Андрей Аршавин, Игорь Семшов, Евгений Алдонин, Руслан Пименов, Дмитрий Сенников, бывшая футболистка сборной Елена Терехова, старший тренер женской молодёжной сборной и юниорской сборной до 17 лет Валентин Гавва.

Фестиваль футбола вместе с футболистами откроет губернатор Томской области Владимир Мазур, на нем ожидается участие более 400 человек из 34 общеобразовательных организаций, где реализуется проект «Футбол в школе».

5 декабря знаменитые футболисты сыграют с учениками спортивных школ, проведут мастер-классы и ответят на вопросы. 6 декабря пройдет образовательный семинар, предназначенный для учителей физкультуры. Педагогов познакомят с проектом «Футбол в школе» и его методикой, о построении урока на основе футбола, а также проведут показательный урок.

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