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НовостиОбщество6 декабря 2022 2:16

В Томске 21 декабря пройдет заседание по определению рыбоводных границ региона

Будет рассматриваться четыре озера для ловли рыбы
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Фролов Михаил

Фото: Фролов Михаил

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области сообщает, что 21 декабря 2022 года пройдет заседание комиссии по определению рыбоводных границ региона. В повестке заявлено рассмотрение границ четырех озер в Томской области.

«На заседании комиссией будут рассмотрено поступившее в Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области предложение по определению границ рыбоводных участках», - говорится в сообщении.

Согласно информации департамента, комиссия будет рассматривать четыре озера: Потох в Александровском районе Томской области, Таткино в Александровском районе Томской области, также в Александровском районе еще у двух озер без названия будут рассмотрены границы.

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