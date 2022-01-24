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Общество24 января 2022 11:40

В Томской области задержан перевозивший осетров на 13 млн рублей новосибирец

По словам мужчины, рыбу он купил у неизвестных лиц
Источник:kp.ru
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Прибывшие на место сотрудники дежурной части ОМВД России по Молчановскому району изъяли 82 экземпляра рыб.

Прибывшие на место сотрудники дежурной части ОМВД России по Молчановскому району изъяли 82 экземпляра рыб.

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

На томской трассе полицейские остановили автомобиль, которым усправлял житель Новосибирска. В салоне автомобиля находилась рыба особо ценной породы сибирский осётр, однако необходимых для перевозки документов у мужчины не было, сообщили в УМВД по Томской области.

Как уточнили в ведомстве, автомобиль под управлением 58-летнего новосибирца полицейские остановили на 200 километре трассы Томск – Каргала – Колпашево. Во время проверки документов стражи порядка заметили в салоне машины мешки, укрытые покрывалом. Мужчина сообщил, что перевозит рыбу кострюк, однако необходимых документов у него нет.

Прибывшие на место сотрудники дежурной части ОМВД России по Молчановскому району изъяли 82 экземпляра рыб.

В результате проведённой ихтиологической экспертизы удалось установить, что мужчина перевозил рыбу особо ценной породы сибирский осётр, которая занесена в Красную книгу Российской Федерации. По предварительным данным, новосибирец причинил государству ущерб на сумму более 13 млн рублей.

По словам мужчины, рыбу он купил у неизвестных лиц.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации».

Расследование уголовного дела продолжается.