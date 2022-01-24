В Томской области задержан перевозивший осетров на 13 млн рублей новосибирец

Прибывшие на место сотрудники дежурной части ОМВД России по Молчановскому району изъяли 82 экземпляра рыб. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

На томской трассе полицейские остановили автомобиль, которым усправлял житель Новосибирска. В салоне автомобиля находилась рыба особо ценной породы сибирский осётр, однако необходимых для перевозки документов у мужчины не было, сообщили в УМВД по Томской области.

Как уточнили в ведомстве, автомобиль под управлением 58-летнего новосибирца полицейские остановили на 200 километре трассы Томск – Каргала – Колпашево. Во время проверки документов стражи порядка заметили в салоне машины мешки, укрытые покрывалом. Мужчина сообщил, что перевозит рыбу кострюк, однако необходимых документов у него нет.

Прибывшие на место сотрудники дежурной части ОМВД России по Молчановскому району изъяли 82 экземпляра рыб.

В результате проведённой ихтиологической экспертизы удалось установить, что мужчина перевозил рыбу особо ценной породы сибирский осётр, которая занесена в Красную книгу Российской Федерации. По предварительным данным, новосибирец причинил государству ущерб на сумму более 13 млн рублей.

По словам мужчины, рыбу он купил у неизвестных лиц.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации».

Расследование уголовного дела продолжается.