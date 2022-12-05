В Томске в декабре откроют 34 ледовых катка

Фото: Золото Олег

В Томске откроют более 30 катков, 20 из них уже открыто на данный момент. Жители города смогут покататься в четырех районах города. Информацию об этом сообщила пресс-служба мэрии Томска.

"Так, покататься на коньках можно в Кировском районе на стадионе «Политехник», в сквере ССО, хоккейной коробке на ул. Лыткина, 8/2 и катке ул. Нахимова, 30, ул. Елизаровых, 25/1 и на ул. Энергетиков, 6", - пишет пресс-служба.

Томичи также смогут покататься на коньках в Ленинском районе города. Для них открыты хоккейные коробки, которые находятся на улице К. Маркса, 50 и на улице Говорова, 36, улица Кутузова, 1б, улица Береговая, 6 и оз. Керепеть в микрорайоне «Радонежский». Также действует каток на Интернационалистов, 12.

Для жителей Октябрьского района запущен каток ДЮСШ «Кедр» на улице Высоцкого, 7, «Ледок» на Герасименко, 1/15 стр. 1 и каток возле ДК «Авангард», пос. Светлый, 33 и улице Мичурина 79/2.

Томичи, проживающие в Советском районе города, смогут покататься в Городском саду на улице Герцена, 6 и на территории школы №40 по улице Никитина, 26.

Кроме того, мэрия Томска отмечает, что на Белом озере и Буяновском будут действовать самые масштабные катки в городе, которые будут открыты через несколько дней.

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