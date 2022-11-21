В 2022 году число безработных в Томской области сократилось на треть. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области на 1 ноября 2022 года число безработных составляло 4,9 тысячи человек. По сравнению с началом года этот показатель уменьшился на 33%, сообщает департамент труда и занятости населения региона.

Уровень безработицы в Томской области на 1 ноября 2022 года составил 0,9%.

Уточняется, что в органы служб занятости за 10 месяцев обратилось более 23 тысяч томичей. Специалисты центров занятости оказали около 69 тысяч услуг, включая консультации, профориентационную поддержку, мастер-классы и вебинары.

Около 14,5 тысяч граждан нашли работу при содействии центров занятости, курсы профессиональной подготовки или повышения квалификации прошли 1500 соискателей. Вместе с тем, потребность региона в специалистах по-прежнему составляет около 10 тысяч человек, половина из них - по рабочим профессиям.

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