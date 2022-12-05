Новый светофор в Томске установили на пересечении Старо-Деповской и переулка Путевого

В районе вокзала Томск-2 заработал новый светофор. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске на пересечении улицы Старо-Деповской и переулка Путевого заработал новый светофор, сообщил департамент дорожной деятельности и благоустройства города.

Светофор установлен на перекрестке по просьбам жителей, которые неоднократно обращались к городским властям. Он будет регулировать движение автомобилей и переходящих дорогу пешеходов. Техника соответствует современным требованиям: лампы светофора светодиодные и оборудованы специальной секцией, предупреждающей водителей при повороте о переходящих дорогу пешеходах.

Первое время после установки светофор будет работать в тестовом режиме, с мигающим желтым сигналом. В дальнейшем начнется сигналы начнут сменять друг друга по рассчитанным интервалам.

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