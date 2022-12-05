Власти Томска назвали подлежащие ремонту в 2023 году дороги Академгородка. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томском Академгородке необходим сплошной ремонт дорог на проспекте Академическом, улицах Королева и Вавилова. Об этом стало известно на заседании межведомственного координационного совета по развитию микрорайона, который прошел 2 декабря, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

На заседании городские власти Томска представили план работ на восьми участках дорог, которым необходим сплошной ремонт. В список вошли такие ключевые улицы, как проспект Академический, улицы Королева и Вавилова.

По плану городских властей предполагалось в 2023 году подготовить проектно-сметную документацию и приступить к ремонту в 2024-м. Губернатор Владимир Мазур поручил властям приступить к ремонту уже в 2023 году.

По итогам заседания были утверждены пять дорожных карт по развитию микрорайона: по дорожному хозяйству, ремонту поликлиники, детскому саду, канализационно-насосной станции, а также по комплексному развитию территории.

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