Ранее судимый 19-летний томич хотел уехать в родное село и угнал два автомобиля

Молодой человек решил съездить в родное томское село Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

Пресс-служба УМВД России по Томской области сообщает о раскрытии двух дел об угоне автомобилей у жителей региона. Полицейские задержали ранее судимого 19-летнего жителя области, который решил съездить до родного села на чужих транспортных средствах.

«Молодой человек в ночь с 17 на 18 ноября решил съездить в родной посёлок, для чего угнал транспортное средство из гаража, расположенного на придомовой территории дома по ул. Береговой в р.п. Белый Яр. На угнанном автомобиле он доехал до п. Клюквинка, где бросил его на одной из улиц», - говорится в сообщении.

После успешного прибытия в поселок Клюквинка Томской области, молодой человек решил угнать автомобиль, чтобы вернуться в Белый Яр. Транспортное средство также находилось в гараже. В ходе выяснения обстоятельств, томич признался еще в одной попытке угона машины в 2020 году.

Преступником оказался ранее судимый 19-летний житель Томской области, который учится в одном из образовательных учреждений Белого Яра.

В отношении молодого уроженца Клюквинки завели два уголовных дела: ч 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» и по ч. 3 ст. 30 части 1 статьи 166 УК РФ «Покушение на неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Томич находится под стражей.

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