Власти Томска обсудили планы развития инфраструктуры в Академгородке

Фото: Telegram-канал Владимира Мазура

На совещании в конгресс-центре «Рубин» городские власти Томска поделились планами развития инфраструктуры в микрорайоне Академгородок на ближайшие годы.

Горадминистрация совместно с Томским научным центром СО РАН разработала соответствующую дорожную карту. Согласно планам городских властей, в 2023-2024 году предполагается провести ремонт восьми участков автодорог и проездов внутри микрорайона, включая проспект Академический, улицы Вавилова и Королева.

Начать ремонт могут уже в конце 2023 года, после завершения разработки проектно-сметной документации. Также власти города планируют в ближайшие годы провести капитальный ремонт поликлиники ТНЦ СО РАН.

Условием для дальнейшего развития территории микрорайона может стать новый правовой статус, о намерении придать который Академгородку заявил губернатор Владимир Мазур. Микрорайон получит статус «территории с высокой концентрацией научно-технологического потенциала», что поможет эффективнее решать проблемы развития инфраструктуры.

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